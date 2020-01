Milano, incidente sul lavoro: morto un operaio nel cantiere della M4

Un operaio di 42 anni , Raffaele Ielpo, è morto nel cantiere della nuova linea 4 della metropolitana di Milano dopo essere rimasto semi-sepolto dai detriti a 18 metri di profondità. Il 118 è intervenuto per rianimare e trasportare in ospedale il lavoratore, andato in arresto cardiocircolatorio. L'incidente è avvenuto in piazza Tirana.