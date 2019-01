Milano, incendio in un palazzo: 31 evacuati, ferito vigile del fuoco

Incendio nella notte in un palazzo di Milano. Le fiamme si sono sviluppate nelle cantine dello stabile, verso le 2, e un fumo molto denso è salito a tutti i piani rendendo necessaria l'evacuazione degli appartamenti: sono state evacuate 31 persone, alcune delle quali portate per accertamenti in ospedale, nessuna in gravi condizioni. Un vigile del fuoco, durante le operazioni di spegnimento, ha riportato una distorsione muscolare.