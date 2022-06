Milano, inaugurato il nuovo day hospital pediatrico all'Istituto nazionale dei Tumori

Taglio del nastro per il nuovo day hospital pediatrico dell'Istituto nazionale dei tumori di Milano.

La struttura ha raddoppiato la sua superficie. Infatti, grazie a un'importante ristrutturazione, sono state messe a disposizione due grandi sale d'attesa, cinque stanze per le visite, sono stati aggiunti sei letti, predisposte tre postazioni per iniettare le terapie, una stanza di degenza per i pazienti critici, un'infermeria e un locale per la gestione informatizzata delle chemioterapie. Il day hospital rinnovato prevede anche una stanza attrezzata per il coordinatore infermieristico, un'altra dove si svolgeranno colloqui psicologici e uno spazio per la raccolta delle carrozzine e dei passeggini. "Un nuovo day hospital pediatrico che va nella logica di interpretare gli interventi nelle strutture sanitarie non come una spesa, ma come investimenti", ha commentato la vicepresidente lombarda Letizia Moratti presente all'inaugurazione.