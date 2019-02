Milano, in fiamme un appartamento di via Turati: palazzo evacuato

Un palazzo al civico 2 di via Turati, a Milano, è stato evacuato a causa di un incendio divampato all'ultimo piano dello stabile. Un migliaio di persone si sono riversate in strada. Il fumo, denso e nero, ha investito anche il palazzo accanto che ospita gli uffici delle case di moda Valentino e Loro Piana. A causare il rogo è stato un cortocircuito all'interno dell'impianto di aerazione. Fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati.