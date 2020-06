Milano, il gip convalida l'arresto: l'ex assessore Massari resta in carcere

Resta in carcere Paolo Massari, giornalista ed ex assessore all'Ambiente nella giunta comunale presieduta da Letizia Moratti, arrestato sabato notte per violenza sessuale nei confronti di una amica. Lo ha deciso il gip che, dopo aver interrogato il 55enne, ha convalidato l'arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere. La vittima, un'imprenditrice legata a Massari da un lungo rapporto di amicizia, è stata soccorsa mentre girava nuda per strada a Milano.