Milano, il Comune revoca autorizzazione a 3 società di monopattini

ufficio-stampa

Il Comune di Milano ha revocato l'autorizzazione a circolare a tre società che effettuano il noleggio in sharing di monopattini in città, perché non hanno rispettato quanto prescritto dall'amministrazione in fatto di velocità e numero dei mezzi. Lo ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Marco Granelli. Al momento a Milano ci sono 3.750 monopattini, il Comune ne ha chiesto il ritiro di oltre 2mila.