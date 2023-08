Milano, l'hotel a 5 stelle dedicato al benessere dei cani

Massaggi e cibo gourmet. È quello che offre un hotel in centro a Milano dedicato ai cani. Suite di lusso e comode poltrone in pelle, la lista dei servizi offerti è sorprendente e negli spazi riservati agli amici a quattro zampe c'è perfino la televisione. A "Morning News" il titolare della struttura a cinque stelle spiega come è organizzato il soggiorno dedicato ai suoi ospiti. "Qui da noi i cani vengono trattati come dei membri della famiglia. Qui gli animali hanno a disposizioni dei salotti di ultima generazione con dei materiali all'avanguardia antibatterici. Tutto è antibatterico: dalle vernici alle ciotole passando per le poltrone", spiega.

Gli ospiti della struttura sono costantemente coccolati e massaggiati dal personale che segue ciascuno di loro durante tutta la durata del soggiorno. I costi variano a seconda dei servizi offerti. "Si parte da un costo di 35 euro a notte per un cane di piccole dimensioni, fino ad arrivare alla cifra di 100 euro per una suite esclusiva", racconta il titolare della struttura che illustra tutti i servizi dell'hotel. "Nei box c'è la musica a 432 hertz, al fine di rilassare i nostri ospiti perché emana delle onde particolari per cui i cani si rilassano", conclude.