Pet Astrology: l'Oroscopo di agosto per il cane

Mercurio e Marte, invece, cercheranno di portare disciplina dal Segno della Vergine. Marte si sposterà in Bilancia soltanto negli ultimi giorni del mese. Segno per segno , scopriamo cosa ha in serbo l'Oroscopo per i nostri amici pelosi a quattro a zampe!

ARIETE - Saranno le cose semplici a rendere speciale il tuo mese, come avventurarti in un laghetto o in un fiume per un rinfrescante bagno estivo. Ti divertirai a nuotare e a spruzzare acqua ovunque. Tornerai a casa e ti coccolerai accanto al tuo umano, sul divano, godendoti una buona sessione di grattini sulla pancia. Venere sarà fonte di gioia.

TORO - Con Venere dissonante per tutto il mese, ti ritroverai a trascorrere dentro casa più tempo di quello che vorresti. Mercurio e Marte, però, ti daranno sempre energia e vitalità. Troverai senz’altro alcuni momenti in cui concederti un po' di riposo all'ombra, sdraiato comodamente sul prato oppure su un morbido cuscino realizzato apposta per te.

Leggi Anche L’Oroscopo del Sesso del mese di agosto

GEMELLI - Mercurio e Marte in aspetto dissonante ti renderanno spesso nervoso e agitato. Durante la notte, ti capiterà spesso di ascoltare attentamente i suoni provenienti dall'esterno. Se sentirai qualcosa di insolito, avvertirai il tuo umano con un abbaiare protettivo, ma disturberai i tuoi vicini. Una visita dal veterinario potrebbe essere d’aiuto.

CANCRO - Ciò che più apprezzerai del mese di agosto saranno le lunghe passeggiate nel tuo parco preferito oppure in spiaggia, dove potrai correre felice tra gli alberi, annusare i fiori e salutare gli altri cani che incontri lungo il percorso, giocare con loro a rincorrere palline o frisbee. Il divertimento è assicurato. Tanti bambini si innamoreranno di te.

LEONE - Venere nel tuo Segno renderà il mese particolarmente pacifico e sereno. Il tuo umano ti preparerà ogni giorno una gustosa colazione con il tuo cibo preferito. Leccare la faccia è una forma di ringraziamento che ami mettere in atto, dopo che ti sarai saziato. Sarai anche particolarmente carino e riceverai tanti complimenti dagli sconosciuti.

Leggi Anche Oroscopo: cosa porta Venere in Leone ai 12 Segni

VERGINE - Con Mercurio e Marte nel tuo Segno, ogni mattina ti sveglierai pieno di energia, ammirando il sole splende. Salterai dal letto o dalla cuccia e ti preparerai per nuove avventure piene di divertimento. Sguazzare nell’acqua del mare sarà sicuramente una delle tue attività preferite. Venere ti renderà particolarmente bisognoso di coccole.

BILANCIA - Per rendere più dolce e rilassante il mese di agosto, potrai fare lunghe passeggiate serali con il tuo padroncino. Ammirerete insieme il tramonto e respirerete l'aria fresca della sera. Troverai una connessione profonda con lui, che ti farà sentire importante. Quando le energie scarseggeranno, non esitare ad andare alla ricerca di coccole e attenzioni.

SCORPIONE - Mercurio e Marte renderanno il mese di agosto particolarmente allegro e vivace. Ti divertirai con i tuoi giochi di ricerca dei tesori nel cortile. Cercherai oggetti nascosti, come ossa o giocattoli, e ti divertirai a scoprirli e a portarli in casa. Dovresti però evitare di portare anche piccoli topolini o lucertole, che farebbero spaventare tutti.

SAGITTARIO - Agosto non sarà un mese particolarmente sereno perché potresti avvertire un calo di energie. Con Venere favorevole, però, tornerai spesso a casa e troverai qualche giocattolo nuovo ad aspettarti, da afferrate con entusiasmo. Darai il via a partite di tira e molla con il tuo padroncino e percepirai il profondo amore che nutre per te.

CAPRICORNO - Approfitta dei caldi pomeriggi di agosto per fare lunghe passeggiate nella natura. Segui i profumi, ascolta i suoni e senti l'aria fresca sul tuo pelo. Mercurio e Marte ti renderanno particolarmente vivace e movimentato. Giove, invece, ti vedrà scodinzolare ogni volta che una persona cara si avvicinerà a te per farti giocare e divertire.

ACQUARIO - Con Venere in opposizione per tutto il mese, verrai costretto ad unirti a un corso di addestramento per imparare nuovi comandi e trucchi divertenti. Dimostra al tuo umano quanto sei intelligente e bravo nel seguire le istruzioni. È importante che, dentro casa, tu abbia dei comportamenti diversi da quelli che puoi avere in mezzo alla natura.

PESCI - Mercurio e Marte in opposizione per tutto il mese ti faranno sentire triste, desideroso di attenzioni che i tuoi padroncini rivolgeranno altrove. Trova i momenti per rilassarti all'ombra di un albero e osservare il mondo intorno a te. Senti il vento tra il tuo morbido pelo e goditi la tranquillità del momento. Hai paura del veterinario!