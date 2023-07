L'Oroscopo del Sesso del mese di agosto

Per capire come andranno l’amore e l’eros sono determinanti i transiti di Marte e Venere

Venere continuerà a infuocare i cuori dal Segno del Leone. Marte sarà in Vergine per quasi tutto il mese e soltanto nelle ultime giornate si sposterà in Bilancia e farà avvicinare alcune coppie che si erano allontanate. Segno per Segno , scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco .

L’Oroscopo del Sesso e i transiti astrologici del mese di agosto possono aiutarci a capire in quale direzione andranno i 12 Segni, anche se Il comportamento sessuale, erotico e sentimentale di una persona può variare notevolmente in base alle sue preferenze, desideri e circostanze personali.

ARIETE – LUI - Con Venere in Leone per tutto il mese, farai qualcosa di inaspettato, come sorprendere il partner con gesti romantici imprevisti, come regali o lettere d'amore che manterranno viva la passione e l'amore nella relazione. Marte in Vergine potrebbe far nascere qualche relazione interessante anche nell’ambiente di lavoro. Tieni gli occhi aperti.

LEI - Venere in aspetto favorevole questo mese ti omaggerà con un romanticismo sfrenato. Ti immergerai in storie da favola, creando atmosfere dolci e piccanti, organizzando serate speciali e mostrando disponibilità ad accontentare il partner in ogni suo desiderio. Marte ti ricorderà che la spontaneità è ciò che viene più apprezzato di te.



TORO – LUI - Con Venere dissonante, forse agosto non sarà il mese giusto per innamorarti, ma potrai comunque vivere una passione selvaggia, alimentata da Marte. Mostrerai un'intensa passione e desiderio sessuale, cercando momenti di intimità ardente con la tua compagna. Le chiederai di essere diretta e di dirti esattamente cosa le piace.

LEI - Per ritrovare un po’ di armonia nella vita di coppia, puoi sicuramente iniziare dal ripristinare un buon dialogo col partner. Utilizza parole e frasi suggestive per comunicare il desiderio e l'attrazione verso di lui, creando un'atmosfera di tensione erotica. Riscoprirete di avere una connessione profonda e vi sentirete vibrare all’unisono.

GEMELLI – LUI - Con Marte dissonante, non sarà facile vivere una sessualità libera e spensierata. Dovrai aspettare gli ultimi giorni del mese. Nel frattempo, però, puoi impegnarti nel soddisfare la tua compagna, cercando di stabilire una connessione profonda e di costruire un'intimità duratura. Raccontale in modo gentile quello che ti passa per la testa.

LEI - Marte non renderà tutti i tuoi incontri soddisfacenti, ma Venere potrebbe rendere agosto il mese adatto per l’esplorazione erotica. Dedicati alla scoperta di nuovi giochi o fantasie erotiche, cercando di sperimentare nuovi piaceri e ampliare di conseguenza l'intimità con un nuovo partner, senza pensare a quanto durerà la vostra storia.



CANCRO – LUI - Marte nel terzo campo, questo mese accenderà una curiosità sessuale continua. Cercherai di imparare nuove tecniche o approcci per migliorare la tua esperienza e soddisfare la tua compagna. Tutto può partire da una cenetta a lume di candela, dove potrai giocare con malizia e dolcezza per comprendere meglio le sue esigenze sincere.

LEI - Agosto sarà un mese abbastanza statico dal punto di vista dell’eros. Nella vita di coppia, tutto andrà come sempre, nel bene e nel male. Ci saranno sicuramente tanti flirt, ma non è detto che si tramuteranno in relazioni concrete. Non ti accontenti di avventure passeggere e vorresti una relazione con una visione già chiara del futuro col partner.



LEONE – LUI - Con Venere nel tuo Segno ancora per tutto il mese, potresti avventurarti nel mondo dei giochi di ruolo erotici, esplorando fantasie e interpretando personaggi per ravvivare l'intimità. La tua compagna sarà disponibile e felice di vedere tanto entusiasmo nei tuoi occhi quando le farai queste proposte. Vi potreste innamorare.

LEI - Il tuo obiettivo principale nel mese di agosto sarà quello di soddisfare i desideri e i bisogni del tuo partner, dedicandoti al piacere reciproco e condiviso. Cercherai di organizzare per lui piccole sorprese o serate in cui vi riscoprirete sempre più intimi e innamorati. Potreste addirittura iniziare a fare seri progetti per il vostro futuro di coppia.

VERGINE – LUI - Gli astri questo mese ti spingeranno a cercare l'intimità emotiva, offrendo sostegno e ascolto attento al partner, creando un legame profondo e rafforzando la connessione emotiva che avete. Non mancheranno i momenti di passione infuocata. Marte nel tuo Segno, infatti, ti renderà uno degli amanti più performanti dello Zodiaco.

LEI - Con Marte nel tuo Segno per quasi tutto il mese, manifesterai una forte spontaneità nella sfera sessuale, sorprendendo il partner con gesti o avventure erotiche inattese. Ti ripagherà con altrettanto calore e passione. Scoprirete di avere un’intesa molto più forte di quanto immaginaste all’inizio della vostra relazione. Divertiti.



BILANCIA – LUI - Con Venere in Leone, anche questo mese il tuo sogno erotico potrebbe essere quello di fare l’amore con la tua migliore amica. Se pensi che anche lei corrisponda questo desiderio sessuale, non esitare a proporglielo: tra di voi potrebbe nascere una relazione molto interessante. Ogni tanto ti farebbe bene fare il primo passo.

LEI - Con Marte nel dodicesimo campo, questo mese potresti avere a che fare con uomini ambigui e poco cristallini. Non ti sarà mai ben chiaro se desiderino avere da te soltanto un’amicizia oppure una storia di sesso oppure una relazione duratura. Non ti resta che attendere e, nel frattempo, continuare a divertirti sotto le lenzuola.



SCORPIONE – LUI - Con Venere in aspetto dissonante, questo mese manterrai l’intimità fisica ed emotiva separate. Il più delle volte andrai quindi alla ricerca di una connessione puramente fisica senza un coinvolgimento emotivo profondo. Probabilmente hai paura di soffrire o di ripetere gli stessi errori commessi in una relazione di qualche mese fa.

LEI - Nel mese di agosto, con Venere in aspetto dissonante, non sono esclusi dei momenti di solitudine sessuale. A volte ti sentirai incline a dedicarti a momenti di piacere solitario per esplorare e conoscere meglio il tuo corpo, senza vergogna o inibizione. Quando ti sentirai pronta per una nuova relazione, sarai tu a farti avanti con qualcuno.



SAGITTARIO – LUI - Marte in aspetto dissonante non sarà una garanzia di grande successo nella sfera dell’eros per il mese di agosto. Tuttavia, Venere ti sosterrà e ti aiuterà a costruire una relazione che non sarà fatta soltanto di attrazione fisica, ma anche di complicità emotiva e mentale. Potrebbe essere una storia a distanza, che si concretizzerà a fine mese.

LEI - Venere in Leone per tutto il mese di agosto renderà la tua sessualità avventurosa. Ti dedicherai a esplorare nuovi luoghi o situazioni per vivere avventure sessuali emozionanti e fuori dalla routine. Il partner rimarrà piacevolmente sorpreso dalle tue proposte, ma non sempre si mostrerà all’altezza di soddisfare tutti i tuoi desideri e richieste.



CAPRICORNO – LUI - Per te è naturale mostrare un atteggiamento rilassato verso le relazioni che vanno avanti da tempo, creando uno spazio di calma e serenità durante l'atto sessuale. Questo mese, però, potrebbe ripresentarsi nella tua vita una persona del passato, con cui hai sempre avuto una particolare sintonia sotto le lenzuola. Perderai l’autocontrollo!

LEI - Questo mese riuscirai a sorprendere il tuo partner, mostrando un approccio più dolce e tenero del solito, creando un'atmosfera romantica e sperimentando momenti di intimità più delicata e lenta. Non mancheranno i momenti più audaci e passionali. Marte, inoltre, potrebbe farti invaghire follemente di uno straniero molto sexy.



ACQUARIO - LUI - Per ritrovare una buona intesa erotica col partner, questo mese potresti cercare di ascoltare i tuoi sensi in modo intenso durante l'atto sessuale, facendo leva sul tatto, il gusto, l'olfatto, l'udito e la vista per creare un'esperienza sensoriale coinvolgente. Non lasciarti portar via dai rancori o dalle recriminazioni. Hai bisogno di rilassarti.

LEI - Venere in opposizione questo mese punterà le luci sulla tua vulnerabilità emotiva. Il consiglio è di aprirti emotivamente al partner, mostrando la tua fragilità e condividendo i sentimenti più profondi durante i momenti di intimità. Ti sorprenderai nel vederlo tanto attento ad ascoltarti e tra di voi si creerà un legame più forte e profondo.



PESCI – LUI - Per soddisfare la tua compagna, non basta più la solita routine. Con Marte dissonante, non sarai particolarmente energico, ma potrai comunque sperimentare nuove posizioni, giocattoli sessuali o tecniche per aggiungere un tocco di creatività e innovazione all'esperienza sessuale. Una collega cercherà di provocarti in tutti i modi.

LEI - Con Marte in opposizione per tutto il mese, non sarà facile mantenere relazioni salde e complici. Prova ad instaurare una comunicazione aperta e onesta con il partner riguardo ai desideri, ai bisogni e alle fantasie sessuali, creando un ambiente di fiducia e comprensione reciproca. Se vuoi salvare un rapporto, ci son tante strategie da tentare.