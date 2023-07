Oroscopo: l'aforisma ideale per l'estate dei 12 Segni

Pensando a un aforisma che possa rappresentare la nostra estate , l’Oroscopo ci aiuta a scoprire quello ideale per ciascun Segno Zodiacale, in modo da vivere ancora una volta in armonia con le Stelle che brillano nel cielo.

L’Oroscopo ci accompagna tra le citazioni e gli aforismi che ci capita di leggere di tanto in tanto e che possono essere di ispirazione per la giornata o per un periodo particolare della vita.

ARIETE - Con Venere in ottimo aspetto per tutti i mesi estivi, l’aforisma più adatto per te riguarda sicuramente la tua vita sentimentale. Lasciati trasportare dalle parole di Umberto Saba, che dice: “Ma l’amore, l’amore vero, l’amore intero, vuole una cosa e l’altra; vuole la fusione perfetta della sensualità e della tenerezza: anche per questo è raro”. È esattamente quello che accadrà a te in questa calda stagione.



TORO - Non sarà un’estate particolarmente romantica, ma riuscirai a trasformare i problemi in opportunità. Un aforisma che potrà guidarti è questo: “La famiglia è uno strano alambicco dove ogni giorno entrano preoccupazioni, paure, conflitti e si distillano amore, pazienza, speranza e futuro”. Le semplici parole di Fabrizio Caramagna rappresenteranno una vera guida per i mesi estivi. Ripetitele spesso.



GEMELLI - “Mi sveglio al mattino lacerato tra il desiderio di migliorare il mondo e il desiderio di divertirmi. A volte questo rende difficile pianificare la mia giornata”: ecco l’aforisma ideale per te nella stagione estiva. Le parole di Elwyn Brooks White risuonano fortemente nel tuo animo ed effettivamente non eri riuscita a nominalizzare quel che provi in modo tanto dettagliato. Sicuramente ti divertirai.

Leggi Anche Oroscopo: i 12 Segni Zodiacali al cinema

CANCRO - A te piace leggere e probabilmente nella tua vita ti avranno già raggiunto le parole di Victor Hugo: “L’utopia deve accettare il giogo della realtà, deve essere inquadrata nei fatti. Ogni idea astratta deve trasformarsi in un’idea concreta; ciò che ogni idea perde in bellezza, lo acquista in utilità; viene rimpicciolita, ma è più efficace”. In questo momento della tua vita hai bisogno di concretezza e di stabilità.



LEONE - “La passione non si piega alle leggi della ragione, non si cura minimamente di quello che riceverà in cambio, vuole esprimersi fino in fondo, imporre la sua volontà. Ogni vera passione è senza speranza, altrimenti non sarebbe una passione ma un semplice patto, un accordo ragionevole, uno scambio di banali interessi”. Le parole di Sándor Márai non solo ti guideranno durante l’estate, ma per tutta la vita.



VERGINE - L’aforisma per la tua estate arriva direttamente dal film “La profezia di Celestino” ed è questo: “Quando un numero sufficiente di persone sarà nel flusso dell’evoluzione, trasmettendo sempre energia agli altri, creeremo una nuova cultura, in cui i nostri corpi vibreranno a livelli sempre più elevati di energia e percezione”. Rimani focalizzata su queste idee e i tuoi problemi si risolveranno per magia.



BILANCIA - Venere in Leone renderà la sfera delle amicizie particolarmente dolce e calorosa. Non solo trascorrerai momenti piacevoli e indimenticabili con gli amici di sempre, ma ne incontrerai tanti nuovi con cui condividere nuove avventure. L’aforisma per la tua estate potrebbe essere questo “Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un’esistenza felice la più grande è l’amicizia”, by Epicuro.



SCORPIONE - Le sfide della vita non ti hanno mai spaventato e sei consapevole del fatto che la stagione estiva non sia mai troppo rilassante per te perché c’è sempre qualche Pianeta che transita dissonante dal Segno del Leone. Il tuo aforisma estivo sarà questo: “La speranza e la pazienza sono due rimedi sovrani per ogni cosa, i rifugi più sicuri, i cuscini più soffici su cui giacere nelle avversità” firmato da Robert Burton.

Leggi Anche Oroscopo: scopri quanto sei aperto al cambiamento in base al tuo Segno

SAGITTARIO - Non sarà un’estate particolarmente spensierata e, come sempre, il miglior modo che conosci per evadere è quello di viaggiare. Il tuo aforisma è di Charles Baudelaire ed è questo: “Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove eternamente, dicono sempre “Andiamo”, e non sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole”.



CAPRICORNO - “Una madre dovrebbe dare ai suoi figli una sovrabbondanza di entusiasmo, tale che dopo aver perso tutto quello che sono sicuri di perdere nel confrontarsi col mondo, ne rimanga loro abbastanza da sostenerli ed ispirarli verso nuove grandi azioni”. Questo aforisma di Julius Hare sarà fonte di grande ispirazione per un’estate che ti vedrà vivere grandi emozioni. Lasciati trasportare dall’entusiasmo.



ACQUARIO - “Ho imparato che ci sono amori impossibili, amori incompiuti, amori che potevano essere e non sono stati. Ho imparato che è meglio una scia bruciante, anche se lascia una cicatrice: meglio l’incendio che un cuore d’inverno. Ho imparato che è possibile amare due persone contemporaneamente. A volte succede: ed è inutile resistere, negare, o combattere”. Il tuo aforisma arriva dall’Acquario Ferzan Ozpetek.



PESCI - Saturno nel tuo Segno ti guiderà con saggezza in un’estate che andrà avanti tra continui alti e bassi. Sarà interessante vederti nuotare in un mare di emozioni da cavalcare come onde. Il tuo aforisma per l’estate arriva da William Butler Yeats ed è questo: “La felicità non è né la virtù né il piacere, né questa cosa o quell’altra ma semplicemente crescita, siamo felici quando stiamo crescendo”.