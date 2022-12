Milano, Guardia di finanza sequestra oltre un milione articoli Natale non sicuri

La Guardia di finanza di Milano ha sequestrato oltre un milione di articoli natalizi non sicuri.

Le Fiamme gialle, ispezionando numerosi esercizi commerciali nel territorio del capoluogo e in provincia, hanno sottoposto a sequestro complessivamente oltre un milione di prodotti di varia natura, molti dei quali esposti sugli scaffali e immessi in commercio. Fra la merce sequestrata, figurano oltre 580mila luminarie per addobbi natalizi e 1.600 statuine da presepe con etichette non conformi, ovvero prive delle stesse.