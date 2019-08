Milano, gli rubano la bici con cui sta viaggiando per l'Europa: ragazzo giapponese chiede aiuto su Facebook

il furto in ticinese 16 agosto 2019 09:39 Milano, gli rubano la bici con cui sta viaggiando per lʼEuropa: ragazzo giapponese chiede aiuto su Facebook "Mi aiutate a trovarla? Non posso continuare senza", si legge nel post. Decine di persone offrono aiuto

Stava viaggiando per tutta l'Europa con la sua bicicletta. Una volta arrivato a Milano però è stato costretto a interrompere la sua impresa: il suo mezzo infatti è stato rubato. E' la storia di Shunichiro Hata, un ragazzo giapponese, che ha chiesto aiuto al popolo di Facebook per ritrovare la bici. "La mia bicicletta è stata rubata a Milano, Italia. Hai qualche idea per trovarla?", si legge nel post, scritto in giapponese, inglese e italiano.

"L'ho messa nel cortile dell'ostello con le serrature, nel quartiere Ticinese. Non posso continuare il mio viaggio senza bici" ha spiegato Shunichiro. Decine di persone hanno commentato il post mostrando solidarietà e offrendo aiuto. Tra chi consiglia di controllare sul sito della polizia locale di Milano e chi propone una raccolta fondi per comprare un nuovo mezzo, qualcuno offre generosamente la propria bici per permettere al ragazzo giapponese di continuare il suo viaggio per il continente.