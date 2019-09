Milano, giovane incinta ferita alla gola dall'ex con un coccio di bottiglia

Una ragazza nigeriana di 25 anni è tata ferita alla gola dall'ex compagno con un'arma da taglio a Milano. La giovane, in attesa di un bambino, era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorsi e non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, subito fermato, per aggredirla avrebbe usato un coccio di bottiglia. Era stato scarcerato venerdì e in passato sarebbe stato ospite del dormitorio pubblico di viale Ortles, non lontano dal luogo dell'aggressione.