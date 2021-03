Milano, gara di solidarietà per Priscilla Losco: la disabile vittima di atti di vandalismo

Mail, messaggi e telefonate sono arrivati nella redazione di NewsMediaset dopo lo sfogo di Priscilla Losco, 26enne disabile a cui hanno per due volte tagliato le gomme dell'auto, parcheggiata nel posto a lei riservato a Milano. La gara di solidarietà è partita dopo l'appello della ragazza, per offrirle un aiuto economico e per convincerla che nel mondo ci sono anche persone perbene.