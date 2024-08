Milano, fiamme in un appartamento in centro: condominio evacuato

Tanta paura a due passi dalla Prefettura. Le fiamme sviluppatesi al primo piano, avrebbero bloccato diversi residenti dei piani superiori. Al momento - sempre secondo quanto spiegato - non vi sarebbero feriti o intossicati. Sul posto anche ambulanze e automedica. Alcuni inquilini dello stabile in fiamme sono stati portati in salvo anche attraverso l'autoscala dei vigili del fuoco e una donna è stata trasportata in ospedale in codice verde per accertamenti. Altri sono stati soccorsi sul posto dalla protezione civile che ha distribuito acqua e provveduto alle prime necessità.