Milano, dal 9 giugno riattivate Area B, Area C e sosta regolamentata

dal-web

A Milano dal 9 giugno saranno ripristinati l'Area B, gli orari normali di Area C (7.30-19.30), la sosta regolamentata negli spazi a pagamento (strisce blu) e in quelli riservati ai residenti (strisce gialle) e il divieto di sosta per la pulizia delle strade. Lo ha deciso il Comune di Milano, in accordo con la Prefettura. Le disposizioni sulla mobilità erano state temporaneamente sospese nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento del Covid.