Milano, commemorazione strage Piazza Fontana: silenzio e luminarie spente

In piazza Fontana a Milano è calato il silenzio alle 16:37, l'ora esatta in cui il 12 dicembre 1969 un ordigno esplose all'interno della Banca nazionale dell'agricoltura causando 17 morti. Per la commemorazione del 50esimo anniversario della strage, ha sfilato un corteo guidato dai parenti delle vittime. In segno di lutto, sono state inoltre spente le luminarie natalizie (compreso l'albero di Piazza Duomo) in tutte le principali vie del centro.