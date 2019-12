Milano, clochard trovato morto su una carrozzina: forse ucciso dal freddo

Un clochard è stato trovato morto, probabilmente a causa del freddo, nei pressi di Molino Dorino, alla periferia di Milano. Era su una carrozzina coperto da un piumone. Considerate le condizioni del corpo, l'uomo, di cui per ora non si conosce l'identità, era morto da alcune ore. Ne dà notizia il 118 che ha avvertito gli agenti della Questura. Nella notte la temperatura in città era scesa sotto lo zero.