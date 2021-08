Milano, class action della Cgil per annullare contratto nazionale rider

Ansa

La Cgil ha depositato al Tribunale di Milano la prima class action per contrastare il contratto nazionale dei rider che sancisce il cottimo come forma di retribuzione. Secondo il sindacato è la prima class action dei lavoratori della gig economy presentata in Europa. A mettere a punto il contratto contestato era stata Assodelivery con un solo sindacato. Accordo che recentemente era stato "bocciato" dal tribunale di Bologna per condotta antisindacale.