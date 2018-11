Milano, chlochard morto di freddo su una panchina in Città Studi

A Milano un clochard è stato trovato senza vita su una panchina in zona Città Studi. Molto probabilmente l'uomo è morto di freddo dopo aver passato lì la notte. A segnalare il cadavere è stato un passante, che ha chiamato il 112. I carabinieri non hanno trovato segni di violenza sul corpo. L'uomo in tasca aveva ancora i documenti e un po' di soldi.