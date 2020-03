Milano, cento ristoranti si autochiudono e donano ricavi a ospedale Sacco

Cento ristoranti di Milano che fanno parte della Unione dei Brand della Ristorazione Italiana, hanno stabilito in via autonoma di chiudere i propri locali per l'emergenza coronavirus. "Siamo certi che è la scelta giusta per poter rilanciare presto, tutti assieme, il Paese che abbiamo la fortuna di abitare”, fanno sapere in un comunicato nel quale annunciano anche la decisione di devolvere l'intero incasso dell'ultima sera all'Ospedale Sacco.