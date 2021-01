Milano, cede grata davanti centro commerciale: due feriti gravi

Milano, cede una grata e due persone piombano nel vuoto IPA 1 di 32 IPA 2 di 32 IPA 3 di 32 IPA 4 di 32 IPA 5 di 32 IPA 6 di 32 IPA 7 di 32 IPA 8 di 32 IPA 9 di 32 IPA 10 di 32 IPA 11 di 32 IPA 12 di 32 IPA 13 di 32 IPA 14 di 32 IPA 15 di 32 IPA 16 di 32 IPA 17 di 32 IPA 18 di 32 IPA 19 di 32 IPA 20 di 32 IPA 21 di 32 IPA 22 di 32 IPA 23 di 32 IPA 24 di 32 IPA 25 di 32 IPA 26 di 32 IPA 27 di 32 IPA 28 di 32 IPA 29 di 32 IPA 30 di 32 IPA 31 di 32 IPA 32 di 32 leggi dopo slideshow ingrandisci

Due uomini sono precipitati nel vuoto per diversi metri a causa del cedimento di una grata di aerazione, di un parcheggio sotterraneo, davanti a una sede di un centro commerciale alla periferia est di Milano. Le loro condizioni sono serie. L'edificio è fra la via Pitteri e via Caduti di Marcinelle. Il più grave dei feriti, un 34enne, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. L'altro, 31 anni, è al San Raffaele in codice giallo.