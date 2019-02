Milano,cartello anti-abortista davanti alla clinica Mangiagalli: è polemica

In risposta, il gruppo Pd "Donne Democratiche" ha organizzato domenica sera un presidio di protesta, dove sono stati esposti degli striscioni con cui coprire i manifesti pubblicitari. “La legge 194 non si tocca” è lo slogan esposto dai manifestanti che ora chiedono all’amministrazione spiegazioni sul cartello anti-abortista. Infatti, ancora non è chiaro se la pubblicità abbia ottenuto un’autorizzazione per poter essere appesa in un luogo così significativo. Infatti la clinica Mangiagalli è famosa per essere il centro con il minor numero di medici obiettori in Italia.



La dottoressa Alessandra Kustermann, ginecologa del Mangiagalli, dichiara come sia incomprensibile puntare il dito in questo modo contro donne che stanno compiendo una scelta già dolorosa di per sé: "Non amo l’aborto ma difendo il diritto all’autodeterminazione delle donne"