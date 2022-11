Milano, anche Marco Cappato tra gli Ambrogini d'oro: "Dedico il premio a Dj Fabo e al suo coraggio"

A don Giussani la Gran medaglia alla Memoria - Nella cerimonia della Patronale la Grande medaglia d'oro alla Memoria andrà al fondatore di Comunione e liberazione, don Luigi Giussani, mentre gli Ambrogini saranno assegnati, oltre che a Cappato e ad Abatantuono, all'ex prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca, al musicista Mauro Pagani, alla giornalista e scrittrice Michela Proietti, a Martino Midali, Gianvincenzo Zuccotti, Francesca Parvizyar, Enzo Lizzi. Le altre Medaglie alla memoria saranno conferite a Carmen De Min, storica mamma del Leoncavallo, Manlio Armellini, patron del Salone del Mobile scomparso nel 2020, al presentatore Cesare Cadeo e a Valentino De Chiara, re del frisbee italiano scomparso per il Covid.

Premiati ed esclusi - Riceveranno gli attestati di Civica benemerenza Fondazione Cariplo, Consulta periferie Milano, Off campus Polimi, Associazione Confesercenti Milano, Associazione Circolo Meazza. Tra i grandi esclusi di quest'anno figurano l'artista Maurizio Cattelan, il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il giornalista Paolo Del Debbio e Memo Remigi. Non rientrano tra i premiati neanche la Curva sud rossonera e l'allenatore del Milan Stefano Pioli.

Cappato: "Un premio che evidenza l'urgenza del tema fine vita" - "Questo riconoscimento, che ricevo con grande onore, credo evidenzi l'importanza e l'urgenza che il tema del fine vita, e in generale tutti i diritti civili, hanno nella nostra società, anche se la politica è ferma e senza proposte concrete per le persone - ha detto Cappato -. A prescindere da come la si pensi in merito e dalle posizioni che ognuno può avere, questi temi esistono e non scompaiono. E questo vale non solo per il fine vita, ma per tutti i diritti civili".

E ha aggiunto: "La mia lotta con l'Associazione Luca Coscioni parte da posizioni e proposte precise e proprio da Milano è partita la storia che ha cambiato le regole sul fine vita in Italia. Ripartire dalle persone e dai cittadini è centrale ora più che mai: Eumans, il movimento paneuropeo di cittadini che ho fondato, si propone di attivare tutti gli strumenti di iniziativa popolare per raggiungere obiettivi per la democrazia e la sosteniblità e il successo ottenuto, grazie anche al lavoro dell'Associazione Luca Coscioni, sulla piattaforma online per raccogliere le firme digitali su referendum e proposte di legge di iniziativa popolare ne è un chiaro esempio. Piattaforma che ora dovrebbe essere estesa anche alla sottoscrizione di liste elettorali e agli strumenti di partecipazione negli enti locali".

Medaglie d'oro e attestati - Le medaglie d'oro saranno consegnate a Diego Abatantuono, Alfredo Ambrosetti, Alessandra Berlenghi Bonaiti, Marisa Cantarelli, Marco Cappato, Antonella Ferrari, Alberto Luigi Michele Jannuzzelli, Enzo Lizzi, Martino Midali, Mauro Pagani, Francesca Parvizyar, Michela Proietti, Cesare Sirtori, Francesco Paolo Tronca, Gianvincenzo Zuccotti. A don Luigi Giussani la Grande medaglia d'oro alla Memoria.

Gli attestati di civica benemerenza vanno a: Accademia scherma Milano Ssd, Silvio Anderloni, Associazione Circolo Meazza, Associazione Confesercenti Milano, Associazione Corpo musicale di Crescenzago, Associazione Donna e madre onlus, Associazione La Vitalba, Associazione L'Ortica, Associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Ippolito Nievo, Massimiliano Bianchi, Consulenti del lavoro di Milano - Ordine provinciale, Consulta periferie Milano, Fondazione Cariplo, Memorial Italia, Off campus Polimi, Nicola Portinaro, Progetto Metamorfosi, Pierluisa Ratti, Piero Tarticchio, Università Cardinal Colombo per studenti della terza età.