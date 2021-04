Milano, cade da un ponte dopo il cedimento della balaustra: grave 40enne

ansa

Un uomo di 40 anni è ricoverato in coma in condizioni gravissime dopo essere caduto da un ponte sul Naviglio della Martesana, a Milano, a seguito del cedimento di una balaustra. Il ferito era in compagnia di un amico coetaneo, che è stato trasportato in ospedale quasi illeso ma in stato di shock. Cadendo in acqua, il 40enne avrebbe battuto la testa su un muretto di pietra, riportando un grave trauma cranico.