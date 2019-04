Milano, cadavere mutilato: la polizia ferma due colombiani

Svolta nelle indagini sul cadavere mutilato, dato alle fiamme e rinvenuto la sera del 30 marzo nel quartiere Bovisasca, a Milano. La polizia ha fermato due uomini che, secondo fonti investigative, sarebbero colombiani arrivati in città da pochi giorni. Uno di loro sarebbe stato bloccato nel pomeriggio mentre cercava di fare ritorno in Sudamerica partendo dall'aeroporto di Malpensa.Il cadavere, appartenente a un uomo, non è ancora stato identificato.