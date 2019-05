Milano, bimbo di due anni ucciso dal padre: piangeva per i piedi bruciati | Aliza: "Gli ho dato pugni e calci"

Emergono nuovi e agghiaccianti dettagli sulla morte di Mehmed, il bambino di due anni ucciso in casa dal padre, Aliza Hrustic , 25enne nato a Firenze ma di origine croata. Agli inquirenti l'uomo ha raccontato di non riuscire a dormire per il pianto del piccolo. "Allora mi sono alzato e gli ho dato dei pugni - ha ammesso -, forse anche dei calci ". Le lamentale del bimbo sembrano essere dovute al fatto che i piedi erano stati bruciati con un accendino.

A riportare questo particolare, che confermerebbe l'abituale violenza di Aliza, è Il Giorno. Inoltre, il dettaglio spiegherebbe il motivo dei piedi legati di Mehmed al momento del ritrovamento del cadavere da parte degli inquirenti. In un primo momento gli investigatori avevano pensato che i piedi fossero stati legati per tenerlo fermo, invece le garze sembra le avesse messe la madre. Non è chiaro se per cercare di curare le scottature, o per comprire l'orrore del marito.



Il pm ha chiesto la convalida del fermo di Hrustic e il gip deciderà sulla misura cautelare in carcere, dopo l’interrogatorio. Nelle prossime ore verrà inoltre disposta l'autopsia sul corpo del piccolo, che dovrà stabilire come è stato ucciso e da quanto tempo subiva violenza in casa.