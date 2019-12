Milano, bambino di 9 anni tenta di gettarsi dalla finestra: salvato da maestre

Una tragedia evitata per un soffio. Un bambino di terza elementare di una scuola, a Milano, ha tentato di lanciarsi dalla finestra durante le prove per la recita di Natale. Sono state le maestre a salvare il piccolo. Il bimbo, al contrario di quanto stabilito dai giudici, vive in casa dei nonni paterni, dove incontrava il padre violento, accusato già in passato di maltrattamenti. La madre da tempo si è trasferita in un'altra città.