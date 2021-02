Milano, bambina risulta positiva... senza aver fatto il tampone

L'incubo per Massimo Zunino e la famiglia inizia con l'arrivo di un messaggio dalla Regione Lombardia in cui si comunica che era stato fatto un tampone alla figlia. Dal controllo sul sito, la bambina, 10 anni, risulta positiva ma la piccola non si era mai sottoposta a un tampone. Sorpreso, Zunino cerca di contattare la Regione. Intanto l'Asl mette in isolamento tutta la famiglia. Questa richiesta è trasmessa anche alle forze di polizia. Alla fine si scoprirà che è stato un errore di omonimia.