Milano, adesca 26 bambine su WhatsApp fingendosi 14enne: arrestato

Leggi Anche Ha adescato centinaia di ragazzine in chat, condannato un giudice minorile

"Vedrai come sei più carina se ti spogli"

- Come riporta Il Giorno, l'arrestato era giudicato "insospettabile" da chi lo conosceva. Le chat finite nelle mani degli inquirenti rivelano una strategia di approccio tra il linguaggio spinto e il giocoso: "Vedrai come sei più carina se ti spogli"; "sei bella, devi avere più fiducia in te stessa, mostrati nuda". O ancora: "Mi piaci tu, ti ho scelta fra tante ragazze, perché non fai sesso virtuale con me? Vedrai che dopo ti sentirai molto meglio, l’hai mai provata questa sensazione?".

Il racconto di una bambina adescata

- Le indagini sono partite dalla denuncia ai carabinieri della famiglia di una delle bimbe che, dopo aver conosciuto l'uomo, si mostrava sempre più turbata. Con l'aiuto di uno psicologo, la piccola ha raccontato la terribile esperienza che si è trovata a vivere, incluso un rapporto intimo "virtuale". L'uomo è stato accusato di violenza sessuale perché, ha spiegato la Procura, "l'induzione al compimento di tali atti, in una bambina che non ha volontà, è a tutti gli effetti un abuso".

Un tipo "insospettabile"

- "Come spesso succede un insospettabile", hanno affermato gli investigatori. Il trentenne finito in manette era un "tipo tranquillo", fidanzato e con un lavoro stabile, quasi introverso e timido. Per adescare le sue prede virtuali assumeva l'identità di un 14enne, con tanto di foto falsa di un ragazzino avvenente su WhatsApp. All'inizio si scambiavano frasi romantiche con cuori e baci, poi arrivavano le richieste hot.

Foto hot

- Alla fine gli inquirenti hanno trovato 177 immagini del fasullo 14enne leggermente modificate. Non solo: sul computer dell'uomo sono state trovate moltissime immagini di bambine nude. Le accuse sono di detenzione, cessione e produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima, anche se avvenuta con mezzo "virtuale". Quest’ultima accusa è stata contestata nei confronti, per ora, di cinque casi.