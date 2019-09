Milano, a fuoco area dismessa utilizzata come ricovero da senzatetto

Un incendio è divampato all'alba in un'area dismessa, utilizzata come ricovero dai senzatetto nei pressi della stazione Centrale di Milano. I vigili del fuoco hanno circoscritto le fiamme, ma stanno ancora stanno verificando se all'interno dell'area, in via Sammartini, sia stato presente qualcuno. La strada è stata chiusa temporaneamente per un breve tratto.