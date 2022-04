Milano, a 5 anni "scappa" di casa in pigiama per cercare il papà

Il conducente ha quindi chiamato la polizia: gli agenti intervenuti hanno riportato la piccola a casa dove c'era anche la mamma che non si era accorta di nulla.

Il padre invece era uscito prima di casa per portare a scuola l'altra figlia, di 10 anni: l'uomo, operaio che lavora su turni, ha orari che spesso non coincidono con quelli della bimba che era da un po' che non lo vedeva. Così, non vedendolo anche giovedì mattina, ha deciso di uscire di casa per andarlo a cercare.