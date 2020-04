Milano, 67enne trovato morto in casa in una pozza di sangue

Il cadavere di un 67enne è stato trovato all'interno della sua abitazione a San Colombano Al Lambro (Milano), riverso sul pavimento di un soppalco in una pozza di sangue. L'allarme è stato lanciato da un vicino di casa che non vedeva l'uomo da diversi giorni. I primi a arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco di Lodi, i quali hanno constatato che il decesso era avvenuto diversi giorni prima. Sulle cause della morte indagano i carabinieri.