Milano, 51enne senzatetto trovato morto per strada

Un uomo è stato trovato privo di vita per strada a Milano. Dovrebbe trattarsi di un senzatetto. Il corpo dell'uomo, un 51enne, era vicino a una panchina nei pressi di un supermercato, in via Colletta all'angolo con viale Umbria. A trovarlo è stato un passante che ha chiamato i soccorsi, ma una volta giunti sul posto, i medici del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso. Stando a quanto emerso, il cadavere non mostrava evidenti segni di violenza.