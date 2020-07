Milano, 23enne aggredito a coltellate sul bus da una gang di sudamericani

Ansa 1 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 10 di 16 Ansa 11 di 16 Ansa 12 di 16 Ansa 13 di 16 Ansa 14 di 16 Ansa 15 di 16 Ansa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un 23enne è stato aggredito a coltellate a Milano su un autobus della linea 93. Il giovane, originario del Salvador, era in compagnia di tre amici quando, alla fermata di via Valvassori Peroni, sono saliti sul mezzo circa dieci sudamericani che lo hanno aggredito. Il 23enne è stato trasportato all'ospedale San Raffaele in gravi condizioni con ferite multiple al torace e al collo.