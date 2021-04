Milano, 200 autobus in coda per chiedere aiuti alla Regione e al governo

Ansa

Protesta dei noleggiatori di pullman a Milano. Sono circa 200 gli autobus fermi in una delle vie vicine alla sede di Regione Lombardia a Milano per chiedere un incontro all'assessore ai Trasporti, Claudia Maria Terzi. "Siamo dimenticati dal governo. Siamo fermi da 14 mesi - ha spiegato Marco Perico vicepresidente settore autobus della Federazione autonoleggiatori italiani -. Siamo con l'acqua alla gola, chiediamo la possibilità di mantenerci in vita".