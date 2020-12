Milano, 19 arresti per droga: sequestrata serra di marijuana in casa

ansa

Sono 19 gli arresti per droga eseguiti dalla polizia a Milano. Le operazioni, eseguite nell'ultima settimana, hanno interessato varie zone della città tra cui Corvetto, via Padova, corso Buenos Aires e Città Studi, Rogoredo e Quarto Oggiaro. In un appartamento sono state sequestrate 200 grammi di marijuana sfusa e pronta per la vendita e una serra con 27 piante di marijuana in fioritura, con impianto di illuminazione ed areazione.