Meningite, dopo il secondo decesso si cerca un portatore sano nel Bergamasco

Dopo quattro casi e due decessi per meningite sulla sponda bergamasca del lago di Iseo, si ipotizza che ci sia un portatore sano di meningococco C a Villongo (Bergamo), paese in cui si sono verificati tre contagi e una morte. Ats Bergamo e assessorato alla Sanità di Regione Lombardia hanno disposto un'indagine a campione tra la popolazione con tamponi salivali. Si è inoltre deciso di effettuare 200 prelievi su una popolazione di 7mila persone.