Melegnano (Milano), 15enne scomparso da casa: appello dei genitori

Dal 7 aprile uno studente quindicenne si è allontanato dall'abitazione in cui vive con i genitori, a Melegnano (Milano). Per due giorni ha chiamato qualche volta la famiglia spiegando di essere a Milano. Poi quando la batteria del cellulare si è esaurita, di lui non si sono avute più notizie. Ora i genitori lanciano un appello per ritrovarlo: indossava una tuta, scarpe da tennis e giacca a vento, portava una mascherina azzurra e uno zainetto grigio.