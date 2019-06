Marchi famosi taroccati, scoperto laboratorio nel Mantovano

La guardia di finanza di Mantova ha scoperto un laboratorio dedito alla falsificazione di oggetti che poi venivano venduti online, anche su piattaforme importanti, con marchi famosi ma completamente taroccati. Denunciato il titolare del laboratorio, residente a Rodigo, per commercio e vendita di prodotti falsi. Sequestrati 344 prodotti contraffatti e cinque macchinari utilizzati per la contraffazione, per un giro d'affari di oltre 100mila euro.