Mantova, studenti lanciano banco da finestra e girano video: sospesi

Hanno lanciato un banco fuori dalla finestra della scuola e poi hanno girato un video messo poi in rete. E' successo all'istituto per geometri Carlo d'Arco di Mantova. Un ragazzo è stato sospeso per 15 giorni mentre altri tre, rispettivamente chi ha girato il video, chi ha fatto il palo e chi ha aperto la finestra, se la caveranno con una sospensione da 4 giorni. Il banco è caduto nel cortile interno della scuola senza colpire nessuno.