Mantova, 11enne morto in rogo casa: convalidato arresto per il padre

Il gip di Cremona ha convalidato l'arresto di Gianfranco Zani, l'uomo accusato di aver provocato la morte del figlio di 11 anni nell'incendio appiccato alla casa familiare per vendetta nei confronti della moglie che lo stava lasciando. Zani resto però ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Cremona in cui è stato trasportato giorni fa. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere non appena le sue condizioni lo consentiranno.