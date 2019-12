Manager uccisa in un androne a Bergamo, fascicolo archiviato

Resta per il momento senza un colpevole l'omicidio di Daniela Roveri, la manager di 48 anni uccisa a coltellate il 20 dicembre 2016 nell'androne del palazzo dove viveva, a Colognola, periferia di Bergamo. Centinaia di persone sono state sentite in tre anni, ma il caso non ha trovato una soluzione. Il pm Fabrizio Gaverini ha chiesto e ottenuto l'archiviazione del fascicolo, dopo due anni di proroghe.