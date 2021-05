Manager arrestato, altre presunte vittime si presentano dai pm a Milano

Tgcom24

Audizione in Procura a Milano di altre presunte vittime di Antonio Di Fazio, l'imprenditore farmaceutico in carcere da tre giorni con l'accusa di aver stuprato una studentessa 21enne, dopo averla resa incosciente con dei tranquillanti. Due ragazze al momento sono arrivate per essere ascoltate da inquirenti e investigatori. Sono tre le giovani in totale, per ora, pronte a denunciare le violenze subite con lo stesso metodo da parte di Di Fazio.