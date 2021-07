Maltempo, la polizia locale di Como ai cittadini: "Non uscite"

Ansa

La polizia locale di Como, dopo i forti temporali e per le cattive previsioni meteorologiche, ha invitato i cittadini a non uscire di casa se non strettamente necessario e di non avventurarsi nei luoghi a rischio, dove si sono verificati smottamenti e allagamenti. La raccomandazione è giunta al termine di un tavolo tecnico che si è svolto nella Prefettura di Como per coordinare gli interventi per i danni provocati dal maltempo.