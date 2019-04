Maltempo, grossa frana si abbatte su superstrada nel Lecchese

Una grossa frana di massi e detriti si è abbattuta sulle corsie della superstrada 36 Milano-Lecco-Sondrio, nel territorio del comune di Lierna, affacciato sul ramo lecchese del Lago di Como. Non si segnalano danni a persone o mezzi in transito, ma la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. La frana si è verificata in prossimità della galleria Ciserino.