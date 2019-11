Maltempo, esonda il lago di Como: acqua nelle strade

Il lago di Como è esondato in seguito all'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito gran parte d'Italia. L'acqua ha invaso la strada in piazza Cavour. Polizia locale, protezione civile e settore Reti hanno provveduto a posizionare le passerelle pedonali per attraversare il lungolago. La diga foranea e la ex biglietteria sono state chiuse.