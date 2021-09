Maltempo, allerta arancione in Lombardia e Toscana

Ansa

Allerta arancione per il maltempo in Lombardia e Toscana. Gialla invece in Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria e Veneto. Salgono intanto a oltre 1.280 i fenomeni che si sono abbattuti quest'estate sull'Italia tra nubifragi, trombe d'aria e grandinate: in aumento del 58% rispetto allo scorso anno, secondo Coldiretti.