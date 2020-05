Malattia di Kawasaki, studio: con coronavirus aumento casi nei bimbi

Il coronavirus potrebbe essere legato alla malattia di Kawasaki nei bambini. Lo conferma un report pubblicato su Lancet da pediatri dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che evidenzia un aumento di ben 30 volte del numero di casi. Lo studio mostra che, mentre sono state 19 le diagnosi in quell'area in 5 anni (fino a febbraio), tra il 18 febbraio e il 20 aprile, quindi in soli due mesi, ci sono stati 10 casi, di cui 8 positivi al virus.