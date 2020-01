Lotteria Italia, tre biglietti (uno vicino all'altro) estratti a Ferno nei pressi di Varese

E' uno strano caso della fortuna quello registrato a Ferno, in provincia di Varese. Il paesino di 7mila abitanti attaccato all'aeroporto di Malpensa si è visto assegnare tre premi di terza categoria della Lotteria Italia. Si tratta di una vincita non eccezionale, visto che ogni tagliando porterà a casa 20mila euro. Ma è la particolarità della serie a incuriosire gli amanti della kabala: i tre biglietti usciti sono il P474343, P474346 e P474348.

Chi gioca di solito evita di prendere i biglietti con serie consecutive, ma non è escluso che il vincitore possa essere un'unica persona. Forse nemmeno del luogo, visto che potrebbe essere anche un turista di passaggio dallo scalo lombardo. Ma la fortuna non è stata avara anche nel resto della provincia. Altri tre tagliandi, sempre di terza categoria, sono stati venduti a Varese, Somma Lombardo e a Gallarate. Non paragonabile ai milioni di euro piovuti a Torino, certo, ma utili per togliersi qualche sfizio o sistemare qualche piccolo debito.